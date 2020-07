Actualidade

O Sporting de Braga confirmou hoje, numa comunicação à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a contratação do treinador de futebol Carlos Carvalhal para as próximas duas temporadas.

Trata-se de um regresso ao comando técnico do Sporting de Braga, depois da curta passagem em 2006/07, na qual saiu sensivelmente a meio da temporada.

Natural de Braga e também ex-jogador do Sporting de Braga Carlos Carvalhal, de 54 anos, orientou na última época o Rio Ave, que terminou em quinto lugar, qualificando-se para as competições europeias.