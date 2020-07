Covid-19

A Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA) piorou hoje as previsões sobre recuperação do tráfego aéreo, prevendo agora que só se atinjam em 2024 os níveis anteriores à covid-19, devido a uma "recuperação mais lenta do que esperado".

"O tráfego global de passageiros só regressará aos níveis pré-covid-19 em 2024, um ano mais tarde do que o previsto anteriormente", indica a IATA numa projeção hoje divulgada.

Isto porque, de acordo com a associação que representa 209 companhias aéreas a nível mundial e 82% do transporte global, "o tráfego de passageiros de junho de 2020 revelou recuperação mais lenta do que era esperado".