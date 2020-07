Actualidade

A Angola Telecom, empresa pública de telecomunicações, registou um passivo superior a 100 mil milhões de kwanzas (152 milhões de euros), no final do exercício económico de 2019, resultante da "desvalorização" da moeda, anunciou hoje o presidente.

De acordo com Adilson dos Santos, este passivo da Angola Telecom surge porque "grande parte da dívida das empresas do ramo está em moeda estrangeira e o impacto da desvalorização sobre as contas é tremendo".