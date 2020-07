Covid-19

Investigadoras da Universidade do Porto, Minho, Lisboa e Algarve vão estudar os constrangimentos sentidos pelas organizações nacionais no âmbito da pandemia da covid-19, bem como dos trabalhadores, para criar um manual de recomendação para ajudar na gestão desta crise.

Em declarações à agência Lusa, Catarina Brandão, docente da Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto (FPCEUP) explicou hoje que o projeto, desenvolvido no âmbito do programa GENDER RESEARCH 4 COVID-19, da Fundação para a Ciência e Tecnologia (FCT) engloba duas vertentes que se "complementam": as instituições e os trabalhadores.

No que respeita às instituições, as cinco investigadoras pretendem, durante os próximos quatro meses, caracterizar "as alterações face à pandemia", nomeadamente, nas relações de trabalho, práticas de gestão de recursos humanos e processos de contratações e formações.