Actualidade

Mais de mil polícias realizam hoje uma operação conjunta contra o Primeiro Comando da Capital (PCC), a maior organização criminosa do Brasil e que tem o controlo de atividades criminosas dentro e fora das prisões do país.

O Secretário de Segurança Pública do estado de Alagoas, no nordeste brasileiro, explicou que o objetivo da ação é desmantelar um grupo responsável pelos chamados "tribunais criminais", que realizam julgamentos paralelos realizados para punir os membros do próprio PCC.

"O objetivo é desmontar a nova composição da fação sediada no estado de Mato Grosso do Sul, na região centro-oeste do país, de onde saem as ordens de punição para todo o Brasil", explicou o Ministério da Justiça brasileiro, em comunicado.