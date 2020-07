Actualidade

A Câmara de Matosinhos tem a "expectativa" de que a Avaliação de Impacte Ambiental (AIA) sobre o prolongamento do quebra-mar do Porto de Leixões seja "tornada pública até ao final de setembro", foi hoje referido em reunião camarária.

"Estão ainda a decorrer os trabalhos da APA [Agência Portuguesa do Ambiente]. A expectativa é que o documento seja tornado público até final do mês de setembro. Depois seguir-se-á a discussão pública", referiu o vereador da Qualificação Ambiental de Matosinhos, Correia Pinto.

O autarca falava no período antes da ordem do dia de uma reunião de executivo municipal que decorre esta tarde - a primeira pública após a decisão de 'fechar' as sessões devido à pandemia da covid-19 a meio de março - em resposta a pedidos de esclarecimento dos vereadores da CDU, José Pedro Rodrigues, e do PSD, Jorge Magalhães.