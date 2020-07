Actualidade

A passagem da cantora norte-americana Patti Smith por Lisboa, em 2015, é recordada no livro de memórias "O ano do macaco", no qual recorda uma melodia entoada pelo pai e a poesia de Fernando Pessoa.

"O ano do macaco", a editar no dia 07 pela Quetzal, é um novo livro de memórias da cantora e escritora norte-americana Patti Smith, recuperando percursos e pensamentos de anos recentes, acompanhados de fotografias também da autora.

Entre as memórias registadas está a passagem de Patti Smith por Portugal, em 2015, ano em que atuou no Festival Primavera Sound, no Porto, e, meses depois, no Coliseu de Lisboa, para apresentar o álbum clássico de carreira, "Horses".