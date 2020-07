Actualidade

A Câmara da Castanheira de Pera exigiu hoje que o Hospital dos Covões, em Coimbra, seja preservado e modernizado com todos os serviços em funcionamento.

Em comunicado, na sequência de uma moção aprovada por unanimidade, o executivo liderado por Alda Carvalho reclama "a inversão da política de desconsideração do Hospital dos Covões por parte do Governo".

Essa política do Ministério da Saúde tem vindo "a destruir o hospital, com as limitações ou fecho de serviços", como Neurologia, Neurocirurgia, Gastrenterologia e Doenças Infecciosas, entre outros, tendo já fechado a Cardiologia, ao nível da enfermaria, e o Laboratório de Hemodinâmica", lamenta a Câmara Municipal.