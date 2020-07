Actualidade

O treinador Daniel Ramos é o substituto de João Henriques no comando técnico do Santa Clara, tendo assinando até 2021, com o objetivo de "consolidar" o clube na I Liga portuguesa de futebol.

Na edição 2019/20 da I Liga de futebol, Daniel Ramos orientou o Boavista, clube que chegou em dezembro de 2019 para render Lito Vidigal.

O treinador, de 49 anos, regressa assim aos Açores, onde esteve na temporada 2016/2017, quando levou o Santa Clara a somar sete vitória em oito jogos na II Liga de futebol.