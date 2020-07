Incêndios

Cerca de mil pessoas participaram hoje no funeral do bombeiro de Proença-a-Nova Diogo Dias, que morreu no sábado durante o incêndio que deflagrou no concelho vizinho de Oleiros.

Numa tarde de sol intenso, cerca de mil pessoas despediram-se do jovem bombeiro de 21 anos, numa cerimónia que decorreu na Capela do Peral, aldeia de Proença-a-Nova próxima da localidade de onde o jovem era natural, Vale da Mua.

"Este silêncio incomoda, interpela e as respostas nunca nos satisfazem", notou o bispo de Castelo Branco, Antonino Dias, durante a cerimónia.