Covid-19

O BCP aprovou mais de 120 mil moratórias de pagamento de créditos no âmbito da pandemia de covid-19, sendo 97 mil para famílias e 26,5 mil para empresas, atingindo quase nove mil milhões de euros, foi hoje divulgado.

De acordo com dados comunicados hoje à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), juntamente com os resultados semestrais (lucro de 76 milhões de euros), o banco liderado por Miguel Maya deu conta das mais de 120 mil moratórias aprovadas, no valor de quase nove mil milhões de euros.

Das cerca de 120 mil moratórias, mais de 97 mil dizem respeito às famílias, totalizando quatro mil milhões de euros, e às empresas foram aprovadas mais de 26.500 mil moratórias, no valor de 4,7 mil milhões de euros.