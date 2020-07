Covid-19

A Itália registou 11 mortes com a covid-19 nas últimas 24 horas, elevando o número total de óbitos para 35.123, no dia em que o primeiro-ministro, Giuseppe Conte, pediu um prolongamento do estado de emergência.

O boletim da Proteção Civil italiana disse que já se observaram 246.488 casos de contágio com o novo coronavírus, desde o início da pandemia no país, o que representa um aumento de 202 casos desde segunda-feira.

O Governo italiano está determinado a envolver o Parlamento na estratégia de luta contra a pandemia e, hoje, Giuseppe Conte pediu aos deputados que aprovem uma extensão do estado de emergência, que expira em 31 de julho, até 31 de outubro.