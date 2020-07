Actualidade

O BCP contava no final do primeiro semestre com menos 110 trabalhadores e 39 balcões relativamente ao mesmo período de 2019, e quer aumentar as saídas em 2021, segundo dados do banco e palavras do seu presidente.

De acordo com o comunicado dos resultados semestrais (lucro de 76 milhões de euros) à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o BCP contava, no final de junho com 7.154 trabalhadores, menos 110 que os 7.264 com que contava em junho de 2019.

Na conferência de imprensa de apresentação dos resultados, que decorreu hoje nas instalações do banco no Tagus Park, em Oeiras (distrito de Lisboa), o presidente executivo do BCP, Miguel Maya, referiu que durante o semestre o banco teve uma postura "alinhada" com a da sociedade, face à pandemia de covid-19.