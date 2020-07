Actualidade

O presidente executivo do BCP disse hoje, em conferência de imprensa, que o banco não irá rever este ano a decisão de suspender o pagamento de dividendos e que não os pagará relativamente a 2019.

"Não vamos rever essa política até final do ano. A prioridade é a defesa do balanço do banco, o valor criado é para ficar no balanço do banco", afirmou Miguel Maya na conferência de imprensa de apresentação de resultados do primeiro semestre (lucros de 76 milhões de euros), reiterando que não haverá "distribuição de dividendos relativamente a 2019".

Já de futuro, numa situação de normalidade, o esperado é que sejam distribuídos em dividendos 40% dos resultados gerados, acrescentou.