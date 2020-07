Actualidade

O Porto recebe em outubro de 2021 a Womex Worldwide Music Expo, a maior feira do mundo do setor, sendo esperados, ao longo de cinco dias, mais 2.500 profissionais, 60 espetáculos de 'show case', em oito salas diferentes.

O festival, apresentado hoje no Teatro Rivoli, acontece de 27 a 31 de outubro, tendo implicado um investimento nacional na ordem dos 1,7 milhões de euros, onde se inclui o apoio do Ministério da Cultura (200 mil euros), do Turismo de Portugal e da Câmara do Porto (620 mil euros).

"Hoje é um marco histórico. Esta ideia de querer trazer o Womex para Portugal tem mais de 20 anos", afirmou, na conferência de imprensa desta tarde, o diretor geral da AMG Music, António Miguel Guimarães, produtora responsável pela realização do evento em Portugal.