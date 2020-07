Actualidade

O próximo concurso do Euromilhões terá, no primeiro prémio, um 'jackpot' no valor de 39 milhões de euros, já que nenhum apostador acertou na chave sorteada hoje, anunciou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O segundo prémio, de 120.865,88 euros, vai ser entregue a quatro jogadores no estrangeiro, enquanto o terceiro prémio, no valor de 16.141,91 euros, vai contemplar sete apostadores também no estrangeiro.

O quarto prémio, de 799,87 euros, vai ser entregue a 44 apostadores, oito dos quais em Portugal.