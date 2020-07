Covid-19

O Governo dos Estados Unidos identificou dois agentes dos serviços secretos militares russos suspeitos de ajudarem a disseminar desinformação através de páginas na Internet sobre o novo coronavírus, a política americana e assuntos internacionais.

Os responsáveis norte-americanos afirmaram hoje que os agentes dos serviços secretos russos utilizam três páginas em inglês para espalhar ´fake news`, procurando explorar uma crise que a América está a tentar conter antes das eleições presidenciais de novembro.

Dois russos que ocuparam altos cargos no serviço de inteligência militar de Moscovo, conhecido como GRU, foram identificados como responsáveis por um esforço de desinformação dirigido ao público americano e ocidental, afirmaram à Associated Press funcionários do Governo dos EUA, sob condição de anonimato, porque não estavam autorizados a falar publicamente.