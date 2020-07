Actualidade

Os separatistas do sul do Iémen anunciaram hoje que abdicam da autonomia, afirmando estarem prontos para implementar o acordo de Riade, que prevê a partilha do poder com o Governo, segundo o porta-voz da fação armada.

O porta-voz do Conselho de Transição do Sul, Nizar Haitham, anunciou na rede social Twitter que o grupo "renuncia à sua declaração de autonomia", a fim de permitir a aplicação do acordo de Riade.

No final de junho, o Presidente do Iémen, Abd Rabbo Mansour Hadi, exilado na Arábia Saudita, tinha instado os separatistas a "pôr fim ao derramamento de sangue" e a respeitar um acordo de partilha do poder, nas primeiras declarações que fez sobre a declaração de autonomia do Sul, em abril.