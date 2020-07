Covid-19

O Governo timorense aprovou hoje um pacote de medidas a aplicar a curto prazo de apoio a empresas, famílias e trabalhadores do setor informal para mitigar os impactos da crise económica causada pela pandemia da covid-19.

As medidas, que se inserem no Plano de Recuperação Económica, destinam-se a "apoiar a satisfação das necessidades básicas dos cidadãos, apoiar trabalhadores do setor informal, manter postos de trabalho e rendimentos, e manter empresas no mercado", segundo o Governo, em comunicado.

A primeira medida prevê a atribuição de um "conjunto de bens alimentares e de higiene pessoal essenciais, a ser designado por 'cesta básica' ou, em alternativa, de um vale de compras a conceder a todos os cidadãos ou residentes em Timor-Leste, devendo os bens em causa ser, preferencialmente, de produção nacional ou local".