Covid-19

A ocupação hoteleira em Macau foi de 12,3% em junho e 27,2% no primeiro semestre, menos 77,6 e 63,9 pontos percentuais, respetivamente, comparando com os períodos homólogos de 2019, informaram hoje as autoridades.

No primeiro semestre de 2010, segundo a Direção dos Serviços de Estatística e Censos (DSEC), "os hotéis e pensões hospedaram 1.830.000 indivíduos, menos 73,5%, face ao idêntico semestre de 2019, enquanto o período médio de permanência dos hóspedes correspondeu a 1,7 noites, mais 0,2 noites".

Já no mês de junho, "os hotéis e pensões hospedaram 134.000 indivíduos, menos 88%", detalharam as autoridades.