Actualidade

O parlamento turco aprovou hoje um projeto de lei que alarga o controlo das autoridades nas redes sociais, um diploma controverso que suscitou preocupações entre os defensores da liberdade de expressão.

A lei exige que as principais redes sociais, incluindo Twitter e Facebook, tenham um representante na Turquia e cumpram as ordens dos tribunais turcos para remover conteúdos, sob pena de multas pesadas.

Segundo o Partido da Justiça e do Desenvolvimento (AKP), do Presidente, Recep Tayyip Erdogan, as medidas são necessárias para combater o cibercrime e proteger os utilizadores de injúrias, salvaguardando, também, o direito à privacidade.