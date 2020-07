Actualidade

Lisboa, 29 jul 2020 - A distribuição de pelouros da administração do Banco de Portugal mantém-se com Mário Centeno a assumir todos os departamentos liderados pelo anterior governador, Carlos Costa, segundo uma deliberação hoje publicada e assinada um dia depois de Centeno assumir funções.

O ex-ministro das Finanças, que em 20 de julho iniciou funções como governador do Banco de Portugal (BdP), fica responsável pelo secretariado-geral, pelas relações internacionais, pela auditoria, pela comunicação e museu e ainda pelos estudos económicos, os mesmos pelouros de Carlos Costa.

Segundo a deliberação do BdP - assinada em 21 de julho, pelo secretário-geral, José Queiró e hoje publicada em Diário da República, Mário Centeno é o substituto da administradora Ana Paula Serra, nas suas faltas e impedimentos, na chefia do departamento de supervisão prudencial, que vigia os bancos, tal como aconteceu com o antigo governador.