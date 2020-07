Actualidade

O Santander Totta tinha 88 mil clientes com moratórias no pagamento de créditos no final de junho, abrangendo créditos correspondentes a 22% da carteira de crédito total, segundo a informação hoje divulgada pelo banco.

"No final do semestre, as moratórias (legal e privada) tinham abrangido mais de 88 mil clientes correspondendo a um montante superior a 8,9 mil milhões de euros de crédito (cerca de 22% da carteira total)", lê-se nas contas do banco entre janeiro e junho, hoje divulgadas (lucros de 172,9 milhões de euros, menos 37,3% em termos homólogos).

Em junho, o Governo decidiu estender - de setembro deste ano para 31 de março de 2021 - as moratórias para créditos de empresas e particulares (que suspendem pagamentos de capital e/ou juros) e alargou também as condições em que os clientes podem aceder às moratórias. Os clientes podem pedir acesso às moratórias até final de setembro.