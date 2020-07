Actualidade

O escritor Mário Silva Carvalho recebeu o Prémio Literário Luís Miguel Rocha que conquistou em maio com a obra "Crónica Menor de Robim da Flândria", informou hoje a Câmara de Viana do Castelo.

Em comunicado enviado hoje às redações, a Câmara da capital do Alto Minho explicou que a entrega do Prémio Literário decorreu na terça-feira, integrada na programação da feira do livro que decorre na cidade até sábado.

Segundo a autarquia, "a obra vencedora será agora publicada pela Porto Editora, em 2021", e o seu autor recebeu "um prémio pecuniário de seis mil euros atribuído pelo município".