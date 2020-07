Covid-19

As empresas em funcionamento atingiam 99% do total, na primeira quinzena de julho, mais três pontos percentuais (pp) que na quinzena anterior e mais 16 pp que em abril, revelam dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Os dados, baseados num inquérito a empresas da indústria, construção, comércio e serviços, revelam que no setor do alojamento e restauração a percentagem de empresas em funcionamento foi inferior (93%), representando um aumento de 11 pp face à quinzena anterior.

"Face à situação que seria expectável sem pandemia, 58% das empresas reportaram uma redução do volume de negócios na primeira quinzena de julho", lê-se na publicação do INE, que compara esta percentagem com os 66% registado na quinzena anterior e os 80% em abril.