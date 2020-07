Actualidade

(CORREÇÃO) Lisboa, 29 jul 2020 (Lusa) - A Direção-Geral do Património Cultural especificou hoje a exigência de formação nas áreas de museologia, património, conservação e restauro, nos concursos internacionais para seleção de direções de museus e monumentos nacionais, abertos em junho, em Diário da República.

A exigência resulta de uma retificação ao aviso do concurso publicado em junho e, em vez de "formação pós-graduada nas áreas disciplinares relevantes ao cargo a prover", em termos de "perfil valorizado", é agora especificada a exigência de "formação pós-graduada nas áreas disciplinares da Museologia, do Património e da Conservação e Restauro".

"Por ter sido publicado com inexatidão o aviso", na 2.ª Série do Diário da República de 19 de junho de 2020, relativo à abertura de "procedimento concursal de seleção internacional", de cargos de direção de museus, palácios e monumentos nacionais, no âmbito do novo regime jurídico de autonomia de gestão, "retifica-se que, onde se lê (...) 'Formação pós-graduada nas áreas disciplinares relevantes ao cargo a prover', deve ler-se 'Formação pós-graduada nas áreas disciplinares da Museologia, do Património e da Conservação e Restauro'", lê-se na retificação hoje publicada pelos serviços da Direção-Geral do Património Cultural (DGPC).