Covid-19

A Câmara Municipal do Sabugal vai promover, em agosto, uma campanha sobre os cuidados que emigrantes e residentes em outros pontos do país devem ter durante a sua presença no território, para evitar eventuais contágios de covid-19.

"A Câmara tem preparada uma campanha, idêntica à do período mais difícil da pandemia, de aconselhamento local. A campanha, a realizar com o apoio das Juntas de Freguesia, será feita em todo o território concelhio, no sentido do aconselhamento e da prevenção", disse hoje à agência Lusa o presidente do município do Sabugal, António Robalo.

Segundo o autarca, a campanha incluirá a publicação de avisos e de conteúdos nas redes sociais.