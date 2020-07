Actualidade

Obrigação de contratos de trabalho, acesso ao subsídio de desemprego e reforço de orçamento para a Cultura são algumas das medidas que três estruturas representativas dos trabalhadores das artes vão entregar na sexta-feira, ao Governo.

"Sem um sistema pensado para estes profissionais da cultura e sem um investimento do Estado, a precariedade e a ausência de proteção social vão continuar a ser regra", afirmam a APR - Associação Portuguesa de Realizadores, a PLATEIA - Associação de Profissionais das Artes Cénicas e o sindicato CENA-STE em comunicado conjunto.

As três entidades fizeram um caderno de propostas sobre contratos de trabalho para o setor das artes, que será entregue na sexta-feira no Palácio Nacional da Ajuda, em Lisboa, numa reunião do grupo de trabalho, criado para atualizar o regime dos contratos laborais e de segurança social daqueles profissionais.