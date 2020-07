Actualidade

O Santander Totta contava no final do primeiro semestre com menos 167 trabalhadores e 25 balcões relativamente ao mesmo período de 2019, segundo os resultados semestrais hoje divulgados pelo banco.

De acordo com o comunicado (lucro de 172,9 milhões de euros até junho, menos 37% face a período homólogo), o Santander Totta contava, no final de junho, com 6.163 trabalhadores, menos 167 do que no mesmo mês de 2019.

Quanto a agências, eram 491 em junho, menos 25 do que há um ano.