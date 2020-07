Covid-19

A secretária-geral da CGTP, Isabel Camarinha, manifestou hoje que a intersindical tem "grandes preocupações" relativamente ao fim dos mecanismos de 'lay-off', após uma reunião em Belém com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

"Nós não temos uma bola de cristal, mas, de facto, temos grandes preocupações com o que vai acontecer quando terminar o período dos 'lay-off' simplificados ou das medidas que estão em vigor, porque não foram garantidas as condições para que as empresas se mantivessem com viabilidade", disse Isabel Camarinha aos jornalistas no Palácio de Belém, em Lisboa.

Após a reunião convocada por Marcelo Rebelo de Sousa, e instada a comentar o que pode acontecer depois do aumento da taxa de desempego para 7% em junho, conhecido hoje, a sindicalista defendeu que "a proibição dos despedimentos e a garantia da totalidade dos salários aos trabalhadores é a melhor forma de garantir a viabilidade das empresas, porque isso vai obrigar a economia a funcionar".