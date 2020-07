Covid-19

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) entregou hoje ao Governo são-tomense 50 garrafas de concentradores de oxigénio, avaliadas em 70 mil euros, para "apoiar nos esforços nacionais" de combate à covid-19, disse fonte da instituição.

"Penso que esses equipamentos vão assegurar os esforços do Governo no combate à covid-19. Os 50 concentradores vão garantir melhor tratamento aos pacientes, é um instrumento, não apenas para ajudar a tratar da covid-19, mas também outros pacientes que necessitam de assistência", disse o representante do PNUD, Joseph Oji, no ato da entrega.

Estes concentradores de oxigénio vão ser distribuídos para os vários centros de saúde para garantir que em todos as estruturas sanitárias do país os doentes possam receber terapia com oxigénio e tratamento rápido, sem ter necessidade de se deslocar ao centro hospitalar, na capital.