A oferta de transportes públicos na Área Metropolitana de Lisboa (AML) vai ser reposta a 100% a partir de setembro, anunciou hoje o primeiro-secretário da AML, Carlos Humberto, defendendo a necessidade do reforço do financiamento por parte do Governo.

"Admito que consigamos chegar aos 100% a partir de setembro. Tenho a certeza absoluta. É para isso que intervimos e, pontualmente, poderemos ir mais longe numa carreira ou noutra", sublinhou Carlos Humberto, em declarações à agência Lusa.

Em junho, o Conselho Metropolitano da Área Metropolitana de Lisboa, que tem funções como autoridade de transporte, decidiu repor a oferta nos 90%, sobretudo de autocarros, a partir de 01 de julho, na sequência da redução verificada desde meados de março, durante o confinamento provocado pela pandemia da covid-19.