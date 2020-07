Actualidade

Os emigrantes e lusodescendentes que pretendam frequentar o ensino superior em Portugal podem apresentar as suas candidaturas entre 07 e 23 de agosto, estando disponíveis 3.599 vagas para o próximo ano letivo, anunciou hoje o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Estas 3.599 vagas exclusivas para estes candidatos - que representam 7% das vagas no ensino superior público português - abrangem 107 instituições e mais de 5.000 cursos, em todas as universidades e institutos politécnicos.

Trata-se do programa "Estudar e Investigar em Portugal", uma iniciativa do Governo, com o envolvimento da Direção-Geral do Ensino Superior, do Camões - Instituto da Cooperação e da Língua, da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, e das instituições Portuguesas de Ensino superior.