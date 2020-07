Actualidade

O deputado do PSD Pedro Rodrigues acusou hoje o presidente do partido e da bancada, Rui Rio, de tomar decisões que contrariam os valores sociais-democratas e até de "violência dirigista, autocrática e centralizada no diretório partidário".

Numa posição enviada à Lusa, o antigo líder da JSD diz estar disponível para, nos órgãos do partido, responder à participação enviada na terça-feira por Rui Rio ao Conselho de Jurisdição Nacional (CJN) do PSD sobre a quebra da disciplina de voto por parte de sete deputados sociais-democratas na votação do fim dos debates quinzenais com o primeiro-ministro.

"A decisão política de fazer uma participação disciplinar com vista à instauração de um processo disciplinar é precedida da decisão de propor o fim dos debates quinzenais com o primeiro-ministro, em clara contradição com a história, identidade e património do PSD, de defesa do parlamentarismo e de reforço dos instrumentos de intervenção da Assembleia da República", defendeu, acrescentando que a mesma "não foi precedida de discussão nem no Grupo Parlamentar, nem no Conselho Nacional do PSD".