Actualidade

O realizador de televisão Nuno Teixeira morreu hoje, aos 74 anos, informou a RTP, a cujos quadros pertenceu durante mais de três décadas e para a qual dirigiu a primeira telenovela portuguesa, "Vila Faia".

"Morreu um nome histórico da RTP, Nuno Teixeira. Foi o realizador de (...) 'Vila Faia' e de tantos programas de sucesso como 'O Tal Canal' ou o 'Casino Royal' de Herman José. Tinha 74 anos", escreveu a televisão pública na sua página oficial no Facebook.

Nascido em Silgueiros, no distrito de Viseu, Nuno Teixeira teve uma longa carreira na RTP, iniciada nos estúdios do Porto e, depois, firmada em Lisboa, através de dezenas de programas, como "Sabadabadu", distinguido no Festival Rose d'Or, de Montreux, na Suíça, em 1981.