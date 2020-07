Covid-19

O presidente da Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed), Rui Santos Ivo, admitiu hoje "alguma complexidade" na articulação do processo europeu de aquisição de futuras vacinas para a covid-19, por estas ainda estarem numa fase de desenvolvimento.

"Estamos a trabalhar com os restantes 26 países da União Europeia para que possa haver um procedimento conjunto no sentido de disponibilizar as vacinas a todos os cidadãos. É um processo com alguma complexidade, porque temos de coordenar a fase em que estão as vacinas, as quantidades que vão ser produzidas e as condições em que as diferentes empresas vão disponibilizá-las", afirmou, em declarações prestadas na conferência de imprensa sobre a evolução da pandemia no país.

Segundo Rui Santos Ivo, apesar da urgência internacional no desenvolvimento de uma vacina, esta etapa está "numa fase precoce", pois somente algumas empresas farmacêuticas estão já a avançar para a fase três e a considerar "a apresentação de pedidos de autorização" junto da Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla inglesa). Contudo, garantiu que o Infarmed está envolvido no processo e em articulação com a Direção-Geral da Saúde.