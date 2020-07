Covid-19

A secretária de Estado-Adjunta e da Saúde, Jamila Madeira, reconheceu hoje que há algumas situações de salários por resolver de psicólogos afetos à linha de apoio psicológico do SNS 24, que se devem a questões burocráticas.

O grupo parlamentar do Bloco de Esquerda (BE) questionou na terça-feira o Ministério da Saúde sobre a situação de alegados salários em atraso de psicólogos e outros profissionais da linha telefónica SNS 24.

O BE lamenta que haja "psicólogos com salários em atraso desde o momento em que iniciaram funções, não tendo ainda recebido um cêntimo por parte da SPMS (empresa pública estatal Serviços Partilhados do Ministério da Saúde)" e "ainda estudantes de medicina e outros que foram contratados para reforçar a linha de apoio e que estão também sem receber".