Actualidade

Um garimpeiro ilegal morreu na sequência do desabamento, na segunda-feira, de uma mina na área de concessão da Montepuez Ruby Mining (MRM), Cabo Delgado, Norte de Moçambique, disse hoje à Lusa fonte da empresa.

No total, quatro garimpeiros ilegais estavam na mina quando a mesma desabou por volta das 12:00 (menos uma hora em Lisboa) de segunda-feira, mas apenas três conseguiram sair do local com vida, segundo uma nota da empresa, enviada hoje à Lusa.

"A equipa da MRM esteve presente no local, juntamente com a polícia, e ajudou na operação de salvamento e resgate. O corpo de um residente do Posto Administrativo de Namanhumbir, aparentando 18 anos de idade, foi resgatado e declarado morto pelas autoridades presentes", explica a nota.