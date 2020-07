Actualidade

A bolsa de Lisboa encerrou hoje em baixa, pela quarta sessão consecutiva, com o índice PSI20 a descer 0,27% para 4.395,60 pontos, num dia em que as principais bolsas europeias terminaram divergentes.

Das 18 cotadas que integram o PSI20, nove subiram e nove desceram. A Sonae Capital liderou as descidas, ao cair 2,24% para 0,48 euros, um dia após apresentar resultados negativos.

Os prejuízos da Sonae Capital agravaram-se para 14,36 milhões de euros no primeiro semestre, face a 2,89 milhões de euros negativos registados no período homólogo de 2019, referiu a empresa na terça-feira após o encerramento do mercado.