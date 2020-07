Actualidade

O complexo arqueológico da Villa Romana do Rabaçal (VRR), em Penela, deverá ser um empreendimento "diferenciador do território" que valorize a herança da romanização, foi hoje defendido numa apresentação das propostas de intervenção.

"Queremos ter algo único e diferenciador", disse o presidente da Câmara de Penela, Luís Matias, ao encerrar um debate sobre os próximos passos para definir o futuro da estação arqueológica do Rabaçal.

O autarca realçou a importância de debater o assunto com a população e com os especialistas, na procura de uma solução que ajude a "dinamizar a base económica local", a partir da valorização do património cultural, natural e paisagístico e em torno da antiga presença romana na região da Serra de Sicó.