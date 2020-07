Actualidade

O município da Figueira da Foz anunciou hoje que pretende efetivar a posse administrativa do parque de campismo do Cabedelo, agendada para sábado, dando, no entanto, um prazo de 15 dias aos campistas para abandonarem o espaço.

No entanto, a Câmara Municipal admite vir a ser obrigada a suspender a posse administrativa, devido a uma providência cautelar interposta pelo concessionário do espaço e que terá sido aceite pelo Tribunal Administrativo de Coimbra, decisão da qual o município ainda não foi notificado.

"Os campistas deverão abandonar o local até 31 de julho [sexta-feira]. Mas obviamente que sabendo nós o tempo que demoram a desmontar os equipamentos, vamos permitir que possam retirar os seus pertences durante os 15 dias subsequentes", disse hoje Ana Carvalho, vice-presidente daquele município litoral do distrito de Coimbra, numa sessão de esclarecimento para jornalistas realizada na Câmara Municipal.