Actualidade

O Ministério Público (MP) acusou um antigo deputado, um anterior presidente da Câmara de Valongo e oito outras pessoas por alegadamente favorecerem a violação do Plano Diretor Municipal (PDM) daquele concelho na construção de um hospital.

Em nota publicada hoje na sua página de Internet, a Procuradoria Regional do Porto refere que está em causa um alegado conluio dos 10 arguidos para permitir pisos a mais do que o imposto pelo PDM na obra do Hospital de São Martinho, em Valongo, no distrito do Porto.

Além do antigo parlamentar e do ex-líder da autarquia, a Procuradoria associa aos factos dois anteriores vereadores, o administrador da sociedade promotora da obra, o arquiteto e o engenheiro responsáveis pelo projeto e três técnicos municipais.