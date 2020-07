Covid-19

O presidente da Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP), João Vieira Lopes, considerou hoje, depois de uma reunião com o Presidente da República, que a retoma económica está a ser "bastante fraca" e pediu um "choque de consumo".

"Neste momento a retoma é bastante fraca. Há um ambiente, ainda, de grande receio, e acima de tudo não favorável ao consumo. Há vários setores com perda de poder de compra, há restrições à mobilidade", disse o presidente da CCP aos jornalistas à saída de uma reunião no Palácio de Belém com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

João Vieira Lopes assinalou que "há uma parte significativa da população que não está motivada para voltar ao consumo", pelo que apelou a um "choque de consumo", intenção que foi também manifestada a Marcelo Rebelo de Sousa.