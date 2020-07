Actualidade

O ministério das Infraestruturas e da Habitação (MIH) garantiu hoje que a obra de intervenção estrutural no porto da Figueira da Foz, orçada em mais de 17 milhões de euros, terá financiamento disponível em 2021.

A intervenção de aprofundamento da barra, canal de acesso e bacia de manobras do Porto da Figueira da Foz, para passar a permitir o acesso de navios mercantes com maior calado e de maior dimensão face aos atuais, foi adiada para 2021, com a realocação dos fundos europeus do programa Compete2020 que lhe estavam destinados.

Numa nota escrita enviada à agência Lusa, o ministério liderado por Pedro Nuno Santos "reconhece a importância e necessidade do projeto em causa e isso mesmo foi transmitido ao Sr. Presidente de Câmara da Figueira da Foz e à comunidade portuária, bem como o compromisso de disponibilização do financiamento em 2021".