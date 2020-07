Actualidade

Os resultados da Brisa Concessão Rodoviária caíram 58,6% para 34,5 milhões de euros no primeiro semestre, em termos homólogos, devido às "restrições impostas à mobilidade em consequência da pandemia provocada pela covid-19", segundo um comunicado.

No comunicado, publicado pela Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa deu conta de uma queda de tráfego de 31,8% no primeiro semestre deste ano, tendo os proveitos operacionais descido 28,8% para 212,9 milhões de euros.

O EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações), por sua vez, reduziu-se em 36,6%, atingindo os 147,3 milhões de euros no mesmo período, de acordo com o comunicado.