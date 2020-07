Actualidade

A peça "O Burguês Fidalgo", que se estreia no dia 06 de agosto e assinala o arranque da temporada do Teatro Nacional São João, no Porto, transporta a clássica comédia-balé de Molière para a atualidade, assim como a crítica social.

A convite do Teatro Nacional São João (TSNJ), a companhia portuense do Teatro da Palmilha Dentada vai assinalar, no Teatro Carlos Alberto (TECA), no Porto, o arranque da temporada 2020/2021 dos seus espaços, a partir da obra de Molière, escrita em 1670.

Em declarações aos jornalistas, à margem do ensaio de imprensa, o dramaturgo Ricardo Alves, e encenador do espetáculo, afirmou que Molière era dos poucos autores que o perdoaria, por ter "destruído o texto".