Actualidade

O PSD retirou o requerimento que disse que apresentaria hoje na Assembleia Municipal para reverter o acordo básico estabelecido pela Câmara e a Infraestruturas de Portugal (IP) para a reabilitação da estação de Coimbra B.

Numa nota divulgada na terça-feira, subscrita pelo presidente da concelhia de Coimbra, Carlos Lopes, os sociais-democratas anunciaram que iriam "apresentar formalmente" um requerimento à Assembleia Municipal "com vista à apreciação dos pontos relativos" à "desafetação" da estação de Coimbra A (vulgarmente também identificada por Estação Nova), no âmbito do projeto de 'metro bus', e das obras da IP em Coimbra B (Estação Velha).

A decisão de não apresentar o documento na reunião de hoje da Assembleia Municipal deveu-se essencialmente ao facto de o PSD entender que deveria "reconverter o requerimento numa moção ou recomendação" e, simultaneamente, que o assunto deverá ser debatido por este órgão "na sua sessão de setembro", disse à agência Lusa, à margem da reunião, Francisco Rodeiro, hoje com funções de líder do grupo municipal social-democrata.