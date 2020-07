Covid-19

O presidente da Confederação do Turismo de Portugal (CTP), Francisco Calheiros, disse hoje que houve falhas "na diplomacia económica", referindo-se à não inclusão de Portugal nos corredores turísticos de vários países, nomeadamente o Reino Unido.

"Nunca fomos fortes na diplomacia económica, e custa-nos um bocado a perceber que não se tenha feito mais, nomeadamente com os corredores turísticos britânicos, no que diz repeito, concretamente, às duas regiões para onde eles gostam mais de se deslocar, como sejam a Madeira e o Algarve que têm situações, há bastantes dias, extremamente positivas", disse hoje Francisco Calheiros à saída de uma reunião no Palácio de Belém com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa.

O presidente da CTP defendeu que Portugal deveria "atacar, no bom sentido" os mercados turísticos dos países que mais lhe interessam, como o britânico, "que é 30% das dormidas do Algarve" e o "melhor cliente" de Portugal.