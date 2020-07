Covid-19

O Governo português mostrou hoje disponibilidade para cooperar com Cabo Verde para uma recuperação conjunta da crise provocada pela covid-19, recordando que Portugal antecipou os desembolsos para apoio ao orçamento deste país africano, segundo fonte oficial.

De acordo com o Ministério dos Negócios Estrangeiros português, num esclarecimento solicitado pela agência Lusa, a propósito da posição defendida na segunda-feira pelo vice-primeiro-ministro de Cabo Verde, Olavo Correia, de uma "reconversão" da dívida de 600 milhões de euros a Portugal em "investimentos estratégicos" no arquipélago, Portugal "estará sempre disponível para cooperar com Cabo Verde".

"Portugal estará sempre disponível para cooperar com Cabo Verde, nosso parceiro estratégico, criando oportunidades de recuperação conjunta da crise provocada pela pandemia de covid-19", segundo o MNE português.