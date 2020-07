Covid-19

Ataques armados contra agricultores latifundiários sul-africanos provocaram pelo menos cinco mortos desde sexta-feira, anunciou hoje o sindicato agrícola comercial da África do Sul (TLU SA, sigla em inglês), que instou os empresários a defenderem-se.

O responsável pela área de segurança do TLU SA, Chris van Zyl, adiantou à Lusa que nove ataques armados a fazendas agrícolas entre sexta-feira e domingo resultaram na morte de cinco agricultores, três dos quais em Hartswater, Cabo do Norte, sudoeste do país.

"Que eu saiba, quatro pessoas (uma mulher e três homens) foram presas pela polícia na área de Hartswater. São todos africanos negros", referiu Chris van Zyl.